Berlin (dpa) – Zum 50. Jahrestag der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann aus der DDR werden er und die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Veranstaltung in Berlin erwartet. Der Festivalabend mit dem Titel «Stimme. Protest. Freiheit» wird von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ausgerichtet. Biermann, der als 16-Jähriger von Hamburg in die DDR übergesiedelt war, geriet mit kritischen Liedern und Äußerungen in Konflikt mit den Regierenden und bekam Auftrittsverbot. Nach einem Konzert in Köln am 13. November 1976 durfte er nicht in die DDR zurück, was Proteste auslöste.

Merkel, die in der DDR aufgewachsen war, will bei der Veranstaltung über ihre persönlichen Gedanken und Erinnerungen an die Ausbürgerung sprechen. Biermann will Lieder singen und zu einem Gespräch über das Leben zwischen Ost und West auf die Bühne kommen. Er wird am 15. November 90 Jahre alt.



