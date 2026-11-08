Fürstenwalde (dpa/bb) – In einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde ist ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner meldeten am Abend eine starke Rauchentwicklung im Hausflur, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Demnach sei die Briefkastenanlage, die in die Haustür integriert war, in Brand geraten. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr musste die betroffenen Bewohner über die Balkone der Rückseite des Hauses mittels einer Drehleiter evakuieren. «Nur so kam niemand zu körperlichem Schaden», sagte der Sprecher der Polizei. Der derzeitige Schaden wird von der Polizei auf 5.000 Euro geschätzt.



