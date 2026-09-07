Berlin (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wilmersdorf hat die Feuerwehr insgesamt fünf Menschen mit Drehleitern gerettet. Wegen massiven Rauchs hatten sie sich an Fenstern und auf Balkonen bemerkbar gemacht, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Ein Mensch wurde demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt neun Personen wurden zudem medizinisch betreut.

Ausgebrochen war der Brand am Sonntagabend in einer Erdgeschosswohnung. Der starke Rauch zog laut Feuerwehr aber auch über vier angrenzende Aufgänge. Nach etwa zwei Stunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Zur Ursache des Feuers lagen zunächst noch keine Informationen vor.



