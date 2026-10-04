Berlin (dpa/bb) – Beim Sturz in einen Aufzugschacht am Potsdamer Platz ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Das Unglück passierte in einem Bürogebäude. Der oder die Betroffene fiel vom Erdgeschoss aus etwa 15 Meter und 4 Stockwerke in die Tiefe, wie die Feuerwehr mitteilte. Wie es dazu kam, ist bislang noch unklar.

Die Person wurde am Abend mit Hilfe eines Lastenaufzuges ins Freie gebracht. Zuvor war die Aufzugkabine fixiert und geöffnet worden, wie es hieß. Auch Höhenretter waren an der Unglücksstelle, kamen aber dann nicht zum Einsatz. Der oder die Verunglückte wurde in eine Klinik geflogen. Nun ermittelt die Polizei zur Unfallursache.



