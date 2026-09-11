Berlin (dpa/bb) – Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin hat während des Unterrichts Reizspray in eine zehnte Klasse in Berlin-Pankow gesprüht. 13 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerin an der Oberschule erlitten dabei am Donnerstagmittag Reizungen an den Augen und den Atemwegen sowie Kopfschmerzen, wie die Polizei mitteilte.

Den Aussagen der Zeugen zufolge öffnete eine Person die Tür des Klassenzimmers, sprühte die reizende Substanz in den Raum und flüchtete. Die Lehrerin fand später ein Tierabwehrspray im Treppenhaus, wie es hieß. Rettungskräfte behandelten den Angaben zufolge acht Schülerinnen und fünf Schüler sowie die Lehrerin vor Ort. Ein Jugendkommissariat der Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.





Erst am Mittwochabend gab es in einer Jugendherberge in Berlin-Mitte eine Reizgas-Attacke auf eine Schülergruppe aus Münster in Nordrhein-Westfalen. Eine Gruppe Jugendlicher klopfte auf mehreren Etagen lautstark gegen mehrere Zimmertüren. Dann sprühte laut Polizei einer der Unbekannten großflächig Reizgas in Richtung der Jugendlichen. 31 Schüler wurden verletzt, zwei kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.