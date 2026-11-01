Berlin (dpa/bb) – Feuerwehrleute haben bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg einen schwer verletzten Mensch geborgen. Er kam zur weiteren Behandlung am Samstagabend ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zuvor hatte die «B.Z.»berichtet.

Die Feuerwehr wurde um 21.56 Uhr alarmiert, wie der Sprecher sagte. Sie rückte nach den Angaben mit mehr als 60 Einsatzkräften zur Baerwaldstraße aus. Aus der Wohnung kam dichter Raum. In den extrem vollgestellten Räumen fanden die Helfer den schwer verletzen Menschen. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.



