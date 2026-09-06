Berlin (dpa/bb) – Nach einer chemischen Reaktion in einer Herberge in Berlin-Friedrichshain ist eine Person mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Sie habe unter Atemwegsreizungen gelitten, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Weitere 40 Betroffene seien gesichtet worden, alle seien unverletzt geblieben. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet. Nach Angaben der Zeitung handelt es sich bei der Herberge um ein Hostel.

Eine Kombination aus zwei Stoffen habe die chemische Reaktion ausgelöst, erklärte der Sprecher. Um welche Stoffe es sich genau handele und in welchem Zusammenhang sie miteinander in Berührung gekommen seien, konnte er zunächst nicht sagen.





Nach Angaben der Feuerwehr waren 55 Einsatzkräfte vor Ort in der Boxhagener Straße. Sie betraten das Gebäude mit Schutzanzügen und sicherten den Stoff. Anschließend sei das Gebäude durchgelüftet worden. Der Vorfall habe sich auf einer Etage im Obergeschoss ereignet. Alle Personen und Gäste konnten inzwischen wieder in das Gebäude zurückkehren.