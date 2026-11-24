Berlin (dpa/bb) – Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Spandau ist ein Mensch gestorben. Das Feuer in der Einrichtung war am Vormittag ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zudem seien nach derzeitigem Stand zwei weitere Menschen verletzt worden. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Alter und Geschlecht des Toten sowie den Verletzten. Auch zu der Frage, wo der Brand sich ereignete und wie es dazu kam, äußerte sie sich zunächst nicht. Die Polizei ermittelt.



