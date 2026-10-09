Berlin (dpa/bb) – Ein maskierter Mensch hat in Berlin-Neukölln mehrere Schüsse abgegeben. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde dabei niemand verletzt. Demnach fielen die Schüsse in der Nacht im Bereich einer Wohnanschrift im Narkauer Weg. Ein Anwohner sah einen Menschen flüchten und rief die Polizei, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Person sei bisher nicht gefasst worden. Weitere Angaben zu dem Vorfall lagen zunächst nicht vor.

Immer wieder kommt es in Berlin zu Vorfällen mit Schusswaffen, so wurden erst vergangenen Sonntag Einschusslöcher an einem Restaurant in Moabit festgestellt. Wenige Tage zuvor waren zwei Männer durch Schüsse im Ortsteil Baumschulenweg schwer verletzt worden.



