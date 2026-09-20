Berlin (dpa/bb) – Nach Raubüberfällen auf Jugendliche im Mauerpark hat die Berliner Polizei zwei Teenager festgenommen. Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen wurden am Samstagabend im Bereich des Tatorts in Prenzlauer Berg festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Bei ihnen seien mutmaßliche Beute und Tatwerkzeuge gefunden und sichergestellt worden. Nach einem Komplizen werde noch gefahndet. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Nach ersten Erkenntnissen bedrohte das Trio – bewaffnet mit Schlagring und -stock – einen 16-Jährigen und forderte von ihm Bargeld. Als der Jugendliche dieses nicht sofort rausrückte, soll einer der Täter ihn am Hals festgehalten und unter Druck gesetzt haben, so dass das Opfer Geld gab.





Wenig später sollen die Jugendlichen zwei weitere 16-Jährige beraubt haben. Eines der Opfer soll dabei geschlagen worden sein. Später sollen noch zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche bedroht und beraubt worden sein. Laut Polizei erbeutete das Trio nach ersten Erkenntnissen Bargeld, ein Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten sowie eine EC-Karte. Einer der Täter soll den Besitzer gezwungen haben, die dazugehörige PIN preiszugeben.