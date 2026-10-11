Berlin (dpa/bb) – Ein 29-Jähriger ist im Nordosten von Berlin mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann musste in der Nacht zum Sonntag notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Unbekannter soll ihm mehrfach in den Oberkörper gestochen haben.

Zuvor hatten sich demnach zwei Gruppen in Neu-Hohenschönhausen getroffen, um einen Streit zu klären. Der 29-Jährige gehörte zu einer der Gruppen mit drei Frauen und drei jugendlichen Mädchen, die andere Gruppe bestand laut Polizei aus vier jugendlichen Mädchen.





Eine Jugendliche aus der zweiten Gruppe habe den Angaben zufolge einen Unbekannten dazugeholt, der den 29-Jährigen gezielt mit dem Messer angegriffen haben soll. Außerdem soll eine Jugendliche die erste Gruppe mit Pfefferspray besprüht haben. Eine 14-Jährige klagte demnach über Augenreizungen, wollte aber nicht behandelt werden. Die Verdächtigen flüchteten unerkannt.