Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Am Rande eines Fußballspiels in Brandenburg an der Havel ist es laut Polizei zu mehreren Straftaten gekommen. Kurz nach Spielende soll ein 31-jähriger Zuschauer eine Ordnerin leicht verletzt haben, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Als eine weitere Person dazwischenging, soll sie geschlagen worden sein. Darüber hinaus wird gegen einen 24-Jährigen wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

Als Polizeibeamte in die Altstadt zu einem weiteren Einsatz fuhren, stellte sich ein Mann auf die Fahrbahn und zeigte den Mittelfinger in Richtung der Beamten. Als die Polizisten daraufhin seine Identität feststellen wollten, «wurden sie von zwei weiteren Männern angegriffen und gebissen». Die Polizei nahm nach eigenen Angaben Strafanzeigen gegen die drei alkoholisierten Männer im Alter zwischen 38 und 47 Jahren auf.





Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes rund um das Spiel wurden zudem fünf Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und vier Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angefertigt sowie sieben Platzverweise ausgesprochen.