Berlin (dpa/bb) – Drei Fahrzeuge haben in Berlin-Hellersdorf gebrannt. Anwohner hörten in der Nacht Knallgeräusche und sahen Flammen auf einem Parkplatz an der Nossener Straße, wie die Polizei mitteilte. Drei Fahrzeuge standen den Angaben zufolge vollständig in Flammen, die Feuerwehr löschte sie. Zwei weitere wurden bei dem Brand beschädigt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Feuer kam.

Bereits in der Nacht zuvor gab es ein Feuer in Hellersdorf. Ein Fahrzeug wurde in der Nelly-Sachs-Straße angezündet, ein weiteres wurde durch den Brand beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gebe es bislang nicht, das werde aber bei den Ermittlungen überprüft.



