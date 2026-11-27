Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg sind 2025 im Schnitt etwas häufiger im Krankenhaus gewesen. Die Zahl der vollstationären Aufenthalte habe sich im vergangenen Jahr leicht erhöht, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. In Berlin stieg die Zahl um 1,9 Prozent auf mehr als 808.000 Behandlungsfälle, in Brandenburg um 0,8 Prozent auf mehr als 502.000 vollstationäre Aufenthalte.

Durchschnittlich blieben die Patientinnen und Patienten gut eine Woche auf Station. In Brandenburg sank die Verweildauer von 7,7 Tagen auf 7,6 Tage, in Berlin von 7,2 auf 7,1 Tage. Die Betten-Kapazität verringerte sich in Brandenburg leicht um 0,3 Prozent auf knapp 15.000 Betten. In Berlin nahm die Kapazität leicht um 0,2 Prozent zu auf gut 20.000 Betten. In Berlin waren im vergangenen Jahr 77,6 Prozent der Betten ausgelastet, in Brandenburg waren es 70,6 Prozent.





Mehr Personal

Gleichzeitig nahm die Zahl der Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte zu. In Berlin gab es zum Jahresende 2025 mehr als 25.800 hauptamtlich beschäftigte Pflegekräfte, 1.192 oder 4,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der hauptamtlichen Ärztinnen und Ärzte stieg um 277 oder 2,4 Prozent auf 11.898.

Auch die Zahl der Auszubildenden nahm zu und erreichte in beiden Bundesländern sogar einen Höchstwert: In Berliner Krankenhäusern waren 2025 5.781 Pflegekräfte in Ausbildung, in Brandenburg waren es 4.586.