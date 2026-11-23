Berlin (dpa/bb) – Die Gewalt gegen Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte nimmt nach Schilderungen von Berliner Kliniken zu. Verbale Angriffe gehören zum Alltag, körperliche Übergriffe sind keine Ausnahmen, wie die Charité und Vivantes auf dpa-Anfrage berichten.

Sexualisierte Äußerungen, Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe: «Gewalt gehört für viele Mitarbeitende in der Notaufnahme mittlerweile nahezu zum Arbeitsalltag», sagt Julia Wydrowski, Pflegerische Centrumsleitung an einer Klinik der Charité. Es handele sich nicht um Ausnahmesituationen, sondern eine wiederkehrende Belastung, die Sicherheit und psychisches Wohlbefinden der Beschäftigten beeinträchtige.





Die meisten Fälle in Psychiatrien und Notaufnahmen

An den Vivantes-Kliniken, wo Aggressionsvorfälle systematisch erfasst werden, seien 2025 mehr als 3.700 Vorfälle gemeldet worden, teilte Sprecher Christoph Lang mit. Die meisten Fälle gab es in Psychiatrien und Notaufnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr habe es einen Anstieg um sechs Prozent gegeben. 73 Prozent der Aggressionen seien körperlicher Art gewesen. Zusätzlich wurden 50 Angriffe mit einer Waffe und 28 Angriffe durch Würgen registriert.

In den Vivantes-Psychiatrien entstanden Übergriffe häufig, wenn Patientinnen und Patienten etwas verwehrt wurde oder im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen. In den Notaufnahmen dominierten 2025 verbale Bedrohungen, häufig ausgelöst durch Alkohol- oder Drogenkonsum. Auch Wartezeiten führten zu Konflikten. «Verbale Übergriffe gehörten in den Notaufnahmen zum Alltag», sagte Lang mit Blick auf das vergangene Jahr. Bei Vivantes gibt es in den Notaufnahmen rund um die Uhr einen Wachschutz.

Sorgen, Schmerzen, Leidensdruck

In der Notaufnahme, so schildert es Wydrowski von der Charité, würden unterschiedliche Lebensrealitäten, Erwartungen und Ausnahmesituationen aufeinandertreffen. Patientinnen und Patienten kämen häufig mit großen Sorgen, mit Schmerzen und einem hohen individuellen Leidensdruck. Gleichzeitig bestehe teils die Erwartung, unmittelbar diagnostiziert und behandelt zu werden – dem könne man nicht immer gerecht werden.

Wydrowski sieht auch strukturelle Herausforderungen im Gesundheitssystem. Lange Wartezeiten auf Facharzttermine oder auf spezielle Untersuchungen führten dazu, dass vermehrt Patienten mit weniger dringenden Beschwerden in die Notaufnahmen kämen. Die Versorgung dort orientiere sich aber konsequent an der medizinischen Dringlichkeit.

Durch Schmerzen, Angst und Unsicherheit könne die emotionale Belastung zusätzlich verstärkt werden. Alkohol und Drogen sieht auch sie als häufigen Auslöser. «Wir beobachten, dass solche Fälle zunehmen.» Trotz eines Wachschutzes müsse teils mehrmals pro Woche die Polizei hinzugezogen werden.

Körperliche Schmerzen, Unsicherheitsgefühl

Für die betroffenen Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte sind die Auswirkungen enorm. 77 Prozent der Betroffenen bei Vivantes gaben an, dadurch belastet zu sein. Fast 3.000 Mal haben Betroffene bei Vivantes sich bedroht gefühlt. Mehr als 1.300 Mal wurden körperliche Schmerzen angegeben, in 861 Fällen war eine medizinische Behandlung erforderlich. Wydrowski, die Pflegeleitung von der Charité, ergänzt: «Übergriffe und die Erlebnisse enden nicht automatisch mit dem Feierabend, sie können das Sicherheitsgefühl nachhaltig beeinflussen und psychisch stark belasten.»

Gegen Übergriffe haben Kliniken aufgerüstet: Je nach Standort und räumlicher Situationen gibt es etwa in den Vivantes-Kliniken Schutzräume, Alarmknöpfe, Alarmtelefone und beispielsweise auch Fenster in Untersuchungszimmern, um Sichtkontakt zu Kollegen zu ermöglichen. Sprecher Lang betonte aber auch: 2025 seien in den sieben Rettungsstellen von Vivantes rund 370.000 Patientinnen und Patienten behandelt worden. 99 Prozent der Patientenkontakte seien friedlich verlaufen.