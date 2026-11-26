Himmelpfort (dpa/bb) – «Weihnachtsmann, du weißt ja alles, was bei mir so passiert und darum weißt du bestimmt auch, was ich mir heimlich noch wünsche.» Das schrieb zum vergangenen Weihnachtsfest ein Neunjähriger aus Brandenburg in seinem Brief an den Weihnachtmann in Himmelpfort. Jetzt sammeln sich in dem Ort im Norden Brandenburgs wieder Zehntausende Wunschzettel von Kindern aus Deutschland und dem Ausland. Rechtzeitig bis zum Heiligabend sollen sie eine Antwort des Weihnachtsmannes samt Sonderstempel bekommen.

Was Kinder bewegt

Rund 20. 000 Briefe seien in der Weihnachtspostfiliale schon eingegangen, teilte die Deutsche Post. Neben allerhand Spielsachen und Elektronik landen laut Unternehmen auch diese Anliegen unter den Top 5 der Kinderwünsche: Frieden auf der Welt, Gesundheit für die Familie und weiße Weihnachten.





Nach der Anzahl der Briefe sei die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort die größte in Deutschland, hieß es. Im vergangenen Jahr trafen bis Heiligabend mehr als 280.000 Wunschzettel ein, darunter 14.000 Kinderbriefe aus 63 Ländern.

Wünsche gleich mit Bestellnummer versehen

Darunter seien stets viele liebevoll geschmückte Briefe – «kleine Kunstwerke». Manche Kinder hätten ihre Wünsche gleich mit einer Bestellnummer direkt aus dem Katalog versehen – «damit der bärtige Alte beim Besorgen der Geschenke auch nichts verwechselt».

Im vergangenen Jahr gingen in den bundesweit sieben Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post nach eigenen Angaben insgesamt 564.500 Wunschzettel ein. Die Idee der Weihnachtsschreibaktion reicht in Himmelpfort – ein Ortsteil von Fürstenberg/Havel – rund 40 Jahre zurück. Weihnachtspostfilialen gibt es unter anderem auch in Nikolausdorf in Niedersachsen und im nordrhein-westfälischen Engelskirchen.