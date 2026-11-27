Berlin (dpa/bb) – Für die Gewerbeimmobilie Quartier 206 in der Berliner Friedrichstraße sind bei einer Versteigerung 93,5 Millionen Euro geboten worden. Das Gebot erreicht genau die Hälfte des ermittelten Grundstückwerts von 187 Millionen Euro, wie das Amtsgericht Mitte mitteilte. 50 Prozent des Verkehrswerts war die für den Termin angesetzte Zuschlagsgrenze.

Geboten für das Objekt in Toplage hatte die Nordavien Invest GmbH. Ob sie die Gewerbeimmobilie tatsächlich erhält, steht aber noch nicht fest. Das Amtsgericht hat die endgültige Entscheidung auf Antrag der Gläubigerin zurückgestellt. Sie soll am 11. Dezember verkündet werden.





Im April scheitere eine Versteigerung

Im April scheiterte die Versteigerung noch. Damals lag das höchste von zwei Geboten bei 40 Millionen Euro. Das Amtsgericht Mitte lehnte es ab, der meistbietenden Partei den Zuschlag für die Immobilie zu erteilen, da deren Gebot die Grenze von 50 Prozent des Verkehrswerts unterschritt.

Das Quartier 206 bildet die Mitte der sogenannten Friedrichstadt-Passage zwischen der früheren Galeries Lafayette und dem Bürogebäude Quartier 205. Es galt einst als wichtiger Shopping-Anlaufpunkt, inzwischen stehen große Teile des Gebäudes seit Jahren leer.