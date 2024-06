Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat an Tausende Schulabgänger appelliert, sich vor Beginn der Sommerferien im Juli noch einen der vielen freien Ausbildungsplätze zu suchen. «Informiert Euch, schiebt die Entscheidung aber nicht auf», sagte Steinbach am Mittwoch in Potsdam. Ende Mai waren laut Arbeitsagentur 7304 betriebliche Ausbildungsstellen noch unbesetzt – das waren 764 weniger als im Mai vergangenen Jahres (minus 9,5 Prozent). Zugleich waren noch 5990 Bewerber ohne Lehrstelle und damit 138 mehr als im Mai 2023. Bei der Bustour «Brandenburg will Dich», die am 8. Juni in Cottbus beginnt, werden Ausbildungsberufe vorgestellt und Jugendliche beraten. Ein roter Bulli fährt durch Brandenburg und steuert Sportveranstaltungen an mehreren Orten an.