Cottbus/Potsdam (dpa/bb) – Die Forschungsfabrik der BTU Cottbus-Senftenberg erhält weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Land für ihr Projekt im Strukturwandel. Bis zum Jahr 2030 fließen weitere 16,1 Millionen Euro in ein Folgeprojekt für die Weiterbildung von kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Lausitz, wie die Hochschule mitteilte.

Die Einrichtung des Center for Hybrid Electric Systems (cheso) der Brandenburgischen Technischen Universität hat zunächst in einer Workshopreihe Unternehmern aufgezeigt, welche neuen Fertigungstechniken denkbar sind in der Region. Darauf soll nun ein Weiterbildungsprogramm aufbauen, erklärte eine Sprecherin. Die Idee: Forschungswissen aus mehr als 30 Fachgebieten der Universität soll vor Ort direkt an kleine und mittelständische Unternehmen getragen werden.





Aus Sicht von Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) entstehen so auch neue Möglichkeiten, Fachkräfte gezielt zu qualifizieren. «Die Lausitz hat sich auf den Weg gemacht, ihren Wandel selbst zu gestalten – und die Forschungsfabrik chesco zeigt, wie: mit Forschung und neuen Technologien, starken Partnerschaften und konkreten Perspektiven für Unternehmen und Fachkräfte», erklärte die Ministerin.