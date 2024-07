Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Im Kampf gegen den Ärztemangel in Brandenburg hat die Medizinische Hochschule Brandenburg 50 Absolventinnen und Absolventen ins Berufsleben verabschiedet. «Nun kommt es darauf an, dass Sie Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen», gab ihnen MHB-Präsident Hans-Uwe Simon beim Festakt am Samstag in Brandenburg an der Havel mit auf den Weg. Der Großteil der Absolventen hatte das Studium zum Sommersemester 2018 begonnen, wurde also in der Ausbildung auch mit der Corona-Pandemie konfrontiert.

Die MHB nutzte die Absolventenfeier als Auftakt für das Jubiläumsfest der Hochschule, die in diesem Jahr zehn Jahre alt wird. 2014 startete die MHB mit 86 Studentinnen und Studenten. Noch in diesem Jahr werden der Hochschule zufolge 1.000 Menschen an der MHB eingeschrieben sein.

Die MHB mit ihren vier Standorten in Brandenburg bietet neben dem Medizin-Studium unter anderem auch Zahnmedizin und Psychologie an.