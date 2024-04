Berlin (dpa) – Soulsängerin Joy Denalane (50) und Musiker Max Herre (51) wollen das erste gemeinsame Album als Ehepaar veröffentlichen. Die Platte «Alles Liebe» soll am 1. November erscheinen, wie es in einer Ankündigung hieß. Sie handele von der Geschichte einer «einzigartigen Liebe, eines gemeinsamen Lebens, einer musikalischen Partnerschaft». Bereits am Freitag (26. April) soll der Titelsong erscheinen.

«Wir hatten über die Jahre immer mal wieder darüber nachgedacht, gemeinsam ein Album zu machen, aber eher spielerisch», sagte Denalane laut der Mitteilung. «Weil wir ja sowieso eine permanente künstlerische Standleitung zueinander haben und bei all unseren Alben auf die eine oder andere Weise zusammenarbeiten,war unser Bedürfnis nach einem gemeinsamen Album bislang nicht so ausgeprägt.» Als die erwachsenen Söhne zu Hause ausgezogen seien, habe sich das geändert.

«Es gibt tausend Formen von Liebe. Unsere ist eine davon – und das Album ist jetzt unser Blick darauf», sagte Herre laut Mitteilung. Denalane lernte Herre 1999 kennen, als sie mit seiner Band Freundeskreis den Sommerhit «Mit Dir» produzierte. Herre wurde ihr Freund und dann ihr Ehemann, zwischen 2007 und 2011 lebte das Paar getrennt. Zusammen haben sie zwei Kinder.