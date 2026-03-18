Berlin (dpa/bb) – Schauspieler Matthias Matschke versteht nach einem Besuch in einem Berliner Bürgeramt die Welt nicht mehr. Nach den irritierenden Erfahrungen, die er dort mit der Verwaltung machen musste, hat er sich in einem Instagram-Video den Frust von der Seele geredet. «So, ich muss mich jetzt hier mal kurz aufregen!», kündigte er an, gerade aus dem Bürgeramt in der Klosterstraße in Berlin-Mitte kommend. «Ich wollte gerade meinen neuen Personalausweis abholen», erzählte er. «Was ist passiert? Er war da!»

Matschke (57), der mit seinem trockenen Humor regelmäßig in der «heute-show» von Oliver Welke zu sehen ist, konnte ihn sogar einfach mitnehmen. Und nicht nur das: Auch ein weiteres Anliegen ließ sich sofort erledigen – ohne vorherige Anmeldung. «Ey, ich glaub‘ ich spinne», kommentierte der Schauspieler seine Erlebnisse.





Das Sicherheitspersonal sei freundlich gewesen, die Mitarbeiterin, die sich um ihn gekümmert hat, sogar nett und kompetent. «Die können auf einmal alles. Was soll das?», beklagte sich Matschke – schließlich hat Meckern auf die Verwaltung in der Hauptstadt eine lange Tradition und gilt als Volkssport. «Das ist nicht mehr mein Berlin. Ich dreh‘ komplett durch!»

Viel Verständnis für die Video-Botschaft

Offenbar hat er einen Nerv getroffen: Mehr als 41.000 Instagram-Nutzer markierten das Video mit einem «Gefällt mir»-Herzen, rund 1.800 hinterließen oft zustimmende Kommentare. «Unerträglich, wenn alles sofort klappt. Hatte ich auch neulich», lautete einer. «Ich habe mir den ganzen Tag freigehalten und war nach 15 Minuten wieder draußen. Ja und jetzt?»

Viel Verständnis für Matschkes Verständnislosigkeit gab es auch in einem anderen Kommentar: «Oh Mann, lass es nicht so nah an dich ran! Hoffentlich ist es das nächste Mal wieder schlechter!» Das Bezirksamt Mitte kommentierte Matschkes kritische Anmerkungen so: «Da kann man sich schon mal aufregen. Wir geben unseren Kolleg*innen direkt mal Bescheid.»