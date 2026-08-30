Berlin (dpa) – Nach insgesamt neun Jahren im Trikot der Füchse Berlin wird Leistungsträger Mijajlo Marsenic den deutschen Handball-Pokalsieger nach dieser Saison verlassen. Der Hauptstadt-Club entschied sich dazu, den Vertrag mit dem serbischen Kreisläufer nicht zu verlängern, wie die Füchse mitteilten.

Vereinsboss Bob Hanning rühmte den 33-Jährigen als «Urgestein sowie eine Integrationsfigur» des letzten Jahrzehnts. «Er ist ein großer Sportler und ein großer Mensch. Wir gehen als Freunde fürs Leben auseinander und er wird, da er in Form seines Trikots als sechster Spieler unter das Hallendach gehängt wird, für uns und die Fans immer sichtbar bleiben», erklärte Hanning.





Ein Ersatz könnte bereits gefunden sein. Wie das polnische Portal «wkielcach.info» berichtet, soll der Franzose Theo Monar nach dieser Saison von Kielce nach Berlin wechseln.

Deutscher Meister und Pokalsieger

Marsenic war im Sommer 2018 an die Spree gewechselt und entwickelte sich auf und neben dem Feld zu einem absoluten Führungsspieler. Egal, ob beim Aufwärmen, in der entscheidenden Spielphase oder nach Spielende – seine Emotionen kann der 2,05 Meter große Athlet selten verstecken. Mit den Füchsen wurde er bislang Deutscher Meister, Pokalsieger und European-League-Sieger. Zweimal gewann er mit den Berlinern den Supercup.

«Ich kann mit Stolz auf meine Zeit in diesem wunderbaren Verein zurückblicken und sagen, dass es mir eine Ehre war, all diese Jahre hier zu verbringen und Teil der Geschichte zu sein, die wir alle gemeinsam geschrieben haben und noch schreiben werden», sagte Marsenic.