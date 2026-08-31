Berlin (dpa) – Die Füchse Berlin haben einen Nachfolger für Leistungsträger Mijajlo Marsenic gefunden. Der Handball-Bundesligist verpflichtet den französischen Kreisläufer Théo Monar zur kommenden Saison, wie der Hauptstadtclub mitteilte. Der 25-Jährige kommt vom polnischen Topclub Industria Kielce und erhält einen Vertrag bis 2030. Die Berliner hatten am Sonntag angekündigt, dass Kreisläufer Marsenic den deutschen Pokalsieger nach dieser Saison verlassen wird.

Der 1,98 Meter große Monar spielt seit zwei Jahren für Kielce. In der Champions League traf er dabei auch schon mehrmals auf die Füchse. In der kommenden Spielzeit wird er nun gemeinsam mit seinem Nationalmannschaftskollegen Dika Mem, der ebenfalls in die deutsche Hauptstadt wechselt, das Trikot der Berliner tragen.



