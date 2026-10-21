Berlin (dpa/bb) – Aaron Schilling und Friedrich Lauenstein fallen viele Gründe dafür ein, warum sie gerne an der Technischen Universität Berlin studieren. Tolle Menschen, tolle Profs, viele Freiheiten, viel Raum für studentisches Leben, eine richtige Campus-Kultur. Doch ihre Kritik-Liste ist mindestens genauso lang:

Zu viele geschlossene Gebäude, zu viel marode Einrichtung, zu wenig Geld und Investitionen. In Frankreich bringt der schlechte Zustand von Schulen und Unis gerade hunderttausende junge Menschen auf die Straße. Und auch an der TU könnte sich etwas zusammenbrauen.





«Frankreich ist ein großes Vorbild», sagt Lauenstein, der sich in den letzten Zügen seiner Masterarbeit befindet und studentischer Fachberater für Studieninteressierte und Erstsemester ist. «Wir vernetzen uns gerade mit verschiedenen Leuten.» Er merke, dass vor allem der Wehrdienst viele junge Menschen beschäftige. Politische Veranstaltungen auf dem Campus bekämen gerade viel Zulauf.

Bundesweite Proteste in Deutschland geplant

Die Initiative «Gen Z steht auf» ruft für den 31. Oktober in zahlreichen deutschen Städten zu Protesten auf. Auch vor dem Brandenburg Tor ist eine Veranstaltung geplant. Den Angaben zufolge geht es unter anderem um Bildung, ein bezahlbares Leben sowie die Ablehnung einer Wehrpflicht.

«Wir distanzieren uns klar von jeglicher Art von Gewalt», sagte der Mitinitiator Akram Selo der dpa. Es gehe um eine friedliche Demonstration. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin sprach von einer «Großdemolage», auf die sich die Sicherheitsbehörden vorbereiteten.

Am Mittwochnachmittag soll ein bundesweites Vernetzungstreffen stattfinden, initiiert vom Berliner Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband. Der Titel: «In Frankreich geht’s steil! Was können wir jetzt tun?»

«Wir hatten mit Ach und Krach einen guten Semesterstart»

Wie bewerten Schilling und Lauenstein die aktuelle Lage an ihrer Uni? «Wir hatten mit Ach und Krach einen guten Semesterstart», sagt Schilling, der Elektrotechnik im Master studiert. Das Hauptgebäude der TU mit etlichen großen Hörsälen ist zu Beginn des neuen Wintersemesters immer noch geschlossen, das Gebäude Bergbau- und Hüttenwesen (BH-N) am Ernst-Reuter-Platz größtenteils auch noch.

Mehrere Häuser, darunter das Mathematikgebäude, hatten Probleme mit der Notstromversorgung, wie aus einer Mail des Präsidiums an die TU-Mitglieder hervorgeht. Vier Gebäude mussten Ende September für wenige Tage schließen.

Trotz der Einschränkungen hatte die Uni-Leitung versprochen, für alle rund 4.000 Lehrveranstaltungen einen Raum bereitzustellen. Das scheint zu funktionieren, wie Schilling und Lauenstein berichten. Die Belegung der Hörsäle wurde erhöht, zum Teil finden dort den ganzen Tag über ohne Unterbrechung Vorlesungen statt.

Außerdem sollen Räume in anderen TU-Gebäuden stärker genutzt und Seminare und Vorlesungen gegebenenfalls in Randzeiten stattfinden. «Aber das ist Spitz auf Knopf», sagt Schilling. «Es muss nur wieder ein Gebäude ausfallen, und das ganze System bricht wahrscheinlich relativ schnell ein.»

So viele Unigebäude sind in Berlin geschlossen

Nicht nur an der TU, auch an anderen Hochschulen in Berlin besteht ein erheblicher Sanierungstau. Überall müssen Gebäude schließen, weil sie baufällig sind oder technische oder bauliche Mängel bestehen.

Die Wissenschaftsverwaltung hat Anfang September auf eine schriftliche Anfrage des Linke-Abgeordneten Tobias Schulze Zahlen zum Zustand der landeseigenen Gebäude der Hochschulen veröffentlicht. Sie zeigen eindrücklich, wie viele Gebäude wegen Schäden, Brandschutzproblemen oder anderen Gründen gesperrt, teils gesperrt oder nicht nutzbar sind. Ein Überblick:

Berliner Hochschule für Technik (BHT): fünf Gebäude betroffen, rund 15 Prozent der Hochschulfläche nicht nutzbar (ohne die Flächen des Terminal A des Flughafengebäudes Berlin Tegel)

Freie Universität Berlin: sechs Gebäude betroffen, knapp 5 Prozent der Hochschulfläche nicht nutzbar

Humboldt-Universität Berlin: zwölf Gebäude betroffen, rund 9 Prozent der Hochschulfläche nicht nutzbar

Technische Universität Berlin: 14 Gebäude betroffen, rund 22 Prozent der Hochschulfläche nicht nutzbar

An den restlichen landeseigenen Hochschulen gibt es den Angaben nach keine Sperrungen.

Das Problem ist wie immer das Geld. Der Sanierungsstau beläuft sich für alle staatlichen Hochschulen des Landes Berlin auf etwa 8,2 Milliarden Euro, für die TU auf 2,4 Milliarden Euro. «Ganz lange ist kein Geld hier reingeflossen. Das hat dieses ganze System an allen Ecken einfach kaputt gemacht», sagt Schilling, der sich im studentischen Bündnis «Campus Sanieren» engagiert.

Lauenstein sieht darin auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. «Wenn man irgendwie noch eine Zukunft für diese Gesellschaft haben möchte, dann kann man nicht an allen Ecken und Enden sparen. Es müssten Investitionsoffensiven sowohl vom Bund als auch von Berlin kommen.»

Ein Aspekt ärgert Schilling besonders: «Es ist eine große Ungerechtigkeit, dass die Schuldenbremse für eine gefährliche Aufrüstung ausgesetzt werden soll, dass dann für die Bildung aber nicht möglich sein soll. Die Bildung ist die Basis unseres Wohlstandes, wir haben nichts anderes, wir haben keinen großen Ressourcen mehr.» Die junge Generation müsse sich mustern lassen und riskieren, beim Militär ihr Leben zu lassen. «Aber in sie investieren? Nein.»