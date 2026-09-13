Bad Belzig (dpa/bb) – Ein 27-Jähriger hat mit Pfefferspray versucht, einen Mann vom betrunkenen Autofahren in Bad Belzig (Landkreis Potsdam-Mittelmark) abzuhalten. Der 38-Jährige fuhr schließlich doch mit dem Auto los und prallte am Samstagabend gegen vier geparkte Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen laut Polizei einen Wert von 3,14 Promille. Vorher hatten die beiden Männer demnach zusammen in einer Wohnung Alkohol getrunken, als der ältere der beiden mit dem Auto losfahren wollte. Der 27-Jährige wollte das verhindern und sprühte ihm deshalb Pfefferspray ins Gesicht, wie es hieß.





Trotzdem fuhr der Mann los und es kam den Angaben zufolge zu den Unfällen. In einem Krankenhaus wurden dem 38-Jährigen die Augen ausgespült und Blut abgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Unfallflucht in Verbindung mit Trunkenheit im Straßenverkehr und gegen den 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.