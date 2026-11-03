Cottbus (dpa/bb) – Das Landgericht Cottbus hat einen Mann wegen Vergewaltigung einer Frau im Indoor-Wasserpark Tropical Islands verurteilt. Er bekam eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung, wie ein Gerichtssprecher sagte. Den Angaben zufolge hatte er die Frau in einem Zelt in dem großen Schwimmbad vergewaltigt, während ihr Freund gerade nicht anwesend war.

Die Frau habe gedöst und der Angeklagte sei unter anderem mit dem Finger in sie eingedrungen. Diese sei zunächst davon ausgegangen, dass es sich um ihren Freund handelte, so der Sprecher. Nach seiner Entdeckung habe der Mann der Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr den Eindruck vermittelt, bewaffnet zu sein, hieß es vom Gericht.





Beim Urteil berücksichtigte die Kammer den Angaben zufolge, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Zudem habe es einen Täter-Opfer-Ausgleich in Form einer Geldzahlung an die Geschädigte gegeben.