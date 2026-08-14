Berlin (dpa/bb) – Rund vier Monate nach einer Messerattacke vor einem Lokal in Berlin-Moabit hat die Staatsanwaltschaft einen 25-Jährigen wegen versuchen Totschlags angeklagt. Nach den Ermittlungen hat er dem Opfer mehrere Messerstiche in den Bauch und die Brust versetzt. Der 30-Jährige konnte durch eine Notoperation im Krankenhaus gerettet werden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Laut Anklage wollte der 25-Jährige aus dem Libanon den Mann töten. Mitangeklagt ist ein gleichaltriger Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Tat am 8. April ging nach den Angaben ein Streit mit der Wirtin der Bar voraus. Das spätere Opfer wollte schlichten, als die beiden Beschuldigten mit der Frau stritten. Dabei soll es bereits in dem Lokal zur Rangelei gekommen sein. Gäste schritten jedoch ein und beendeten diese.





Die beiden 25-Jährigen sollen jedoch beschlossen haben, den 30-Jährigen anzugreifen. Als dieser das Lokal verließ, sollen sie ihn attackierten haben. Zunächst mit Schlägen und Tritten, dann folgten die Messerstiche.

Der Hauptangeklagte befindet sich laut Staatsanwaltschaft seit 9. April in Untersuchungshaft. Wann es zum Prozess kommt, ist noch unklar. Das Landgericht Berlin muss zunächst über die Zulassung der Anklage entscheiden.