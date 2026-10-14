Beeskow (dpa/bb) – Ein Mann im Landkreis Oder-Spree hat 35.000 Euro an Betrüger verloren. Seit August war der 50-Jährige online mit einem Menschen in Kontakt, der sich später als Betrüger herausstellte, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte.

Der Mann teilte seiner Online-Bekanntschaft demnach mit, dass er ein neues Auto brauche. Die unbekannte Person, die vorgab, in den USA zu wohnen, kündigte laut Polizei daraufhin an, den Mann in Brandenburg zu besuchen und ein Auto mitzubringen. Das vermeintlich dafür benötigte Geld schickte der Mann in Form von Gutscheinkarten, wie es hieß. Insgesamt verlor er laut Polizei 35.000 Euro.



