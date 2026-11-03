Berlin (dpa/bb) – Ein 25-Jähriger soll in Berlin-Charlottenberg innerhalb von rund einer halben Stunde vier Geschäfte überfallen haben. An Geld kam der maskierte Räuber nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei nur in zwei der Läden. Bei seiner Festnahme fand die Polizei die mutmaßliche Beute wieder.

Die Serie begann gegen 19.15 Uhr in der Wilmersdorfer Straße. Dort soll der Mann eine Blumenhandlung überfallen haben. Rund 20 Minuten später soll er in einem Geschäft in derselben Straße Geld aus der Kasse einer 32-jährigen Angestellten genommen haben, als sie eine Kundin abkassierte.





Gegen 19.45 Uhr versuchte er laut Polizei, in einer Blumenhandlung in der Kaiser-Friedrich-Straße die Kasse zu öffnen. Als eine Kundin laut zu schreien begann, flüchtete der Mann ohne Beute. Etwa fünf Minuten später kam er in einem Geschäft in der Pestalozzistraße an Geld. Doch damit kam er nicht weit, weil die Polizei den 25-Jährigen schnappte.