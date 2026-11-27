Eisenhüttenstadt (dpa/bb) – Die Polizei hat in einer Wohnung in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) einen leblosen 45-jährigen Mann entdeckt. Ein 58 Jahre alter Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Gewahrsam, wie die Polizei mitteilte. Woran der 45-Jährige gestorben sei, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Eine Mordkommission ermittelt wegen Verdachts des Totschlags.

Ersten Erkenntnissen zufolge meldete der 58-Jährige am Donnerstag auf einem Polizeirevier, dass es am Mittwoch zu einem Streit zwischen ihm und dem anderen Mann in seiner Wohnung gekommen sei. Dieser sei eskaliert. Der 45-Jährige sei danach nicht mehr aufgestanden. Die Polizei fand die Leiche in der Wohnung. Zu den Hintergründen lagen zunächst keine Angaben vor.



