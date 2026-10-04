Kloster Lehnin (dpa/bb) – Bei einem Unfall auf der Autobahn A2 ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 55-Jährige war zunächst mit seinem Wagen bei Kloster Lehnin (Kreis Potsdam-Mittelmarkt) nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Schließlich war der Wagen zwischen mehreren Bäumen stehen geblieben.

Ob der Mann durch die Wucht des Unfalls starb, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen und den Todesumständen. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Netzen und Brandenburg, westlich von Potsdam.



