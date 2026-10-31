Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat in Berlin-Tegel mit einer Holzlatte gegen Autos geschlagen und Passanten sowie Polizisten bedroht. Die Polizisten überwältigten den 35-Jährigen und brachten ihn in die psychiatrische Station eines Krankenhauses, wie die Polizei mitteilte.

Vorher hatte der Mann in der Buddestraße demnach versucht, ein Auto mit bloßen Händen gewaltsam zu öffnen. Er erhielt einen Platzverweis. Drei Stunden später soll er laut Polizei in der Bernstorffstraße mit einer Holzlatte gegen die Reifen von Autos geschlagen haben.





Als die Polizei eintraf, legte er den Angaben zufolge die Holzlatte ab, bedrohte aber Passanten und die Einsatzkräfte mit einer Glasflasche. Ein Polizist setzte einen Taser gegen den 35-Jährigen ein. Das wirkte aber laut Polizei nicht genug, sodass die Beamten ihn danach mit körperlicher Gewalt überwältigten.