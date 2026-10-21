Berlin (dpa/bb) – Aus Ärger über Kritik an seinem Fahrstil soll ein Transporterfahrer in Berlin-Mitte einen 22 Jahre alten Fahrradfahrer unter anderem mit einer Metallstange geschlagen haben. Der Mann und ein Beifahrer waren am Dienstagmittag auf den Radler losgegangen, nachdem dieser den Fahrer zu mehr Vorsicht im Straßenverkehr ermahnt hatte, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Männer hätten den 22-Jährigen mit Fäusten geschlagen, der Transporterfahrer habe auch eine Metallstange benutzt, hieß es. Der Radler erlitt Verletzungen an Arm und Hand, lehnte aber eine ärztliche Behandlung vor Ort ab.





Den Angaben zufolge hatte sich der Fahrradfahrer zuvor durch einen Spurwechsel des Transporters gefährdet gefühlt. Umstehenden Passanten gelang es, die Situation zu beruhigen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in ihrem Wagen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.