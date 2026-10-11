Berlin (dpa/bb) – Ein 49-Jähriger ist in Berlin-Köpenick von einem jungen Mann niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden waren in Streit geraten, nachdem sie sich am späten Samstagabend auf der Langen Brücke im Vorübergehen berührt hatten, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige soll den Mann mit einem Faustschlag bewusstlos geschlagen haben. Der 49-Jährige brach laut Polizei zusammen und schlug mit dem Kopf auf dem Pflaster auf.

Er musste in der Nacht wegen der lebensgefährlichen Kopfverletzung notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hielten den 18-Jährigen fest, bis die Polizei kam, wie es hieß. Er kam zunächst mit zur Polizeidienststelle, durfte später aber wieder gehen. Laut Polizei gab er an, dass er sich von dem 49-Jährigen bedroht gefühlt habe.



