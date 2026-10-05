Finsterwalde (dpa/bb) – Ein 24-Jähriger soll am Bahnhof Falkenberg (Landkreis Elbe-Elster) mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Danach soll der Mann in eine Regionalbahn gestiegen sein, sagte ein Sprecher der Polizei. Einsatzkräfte stellten ihn und seinen Begleiter kurz darauf am Bahnhof in Finsterwalde im Zug sitzend fest.

Der Mann hatte demnach einen abgeschlossenen Waffenkoffer mitsamt der Schreckschusswaffe sowie Munition bei sich. Den Beamten gegenüber gab er an, die Waffe in Berlin gekauft zu haben. Er hatte jedoch nach Polizeiangaben keine Berechtigung zum Führen der Waffe, sodass die Einsatzkräfte die Waffe und die Munition beschlagnahmten. Gegen den Mann wird nun ermittelt.



