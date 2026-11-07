Berlin (dpa) – Ein Mann soll einen 18-Jährigen in Berlin-Nikolassee mit einer brennbaren Flüssigkeit begossen und angezündet haben. Das Opfer kam mit Brandverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der 18-Jährige war am Freitagabend mit einer 17-jährigen Begleiterin unterwegs. Dort kam es zum Streit mit dem 24-Jährigen, der die Frau sexuell belästigt haben soll.





Der 24-Jährige soll den Angaben zufolge eine brennbare Flüssigkeit auf den Jüngeren gegossen und diese angezündet haben. Wie das Feuer gelöscht wurde, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. «Er trug eine Jacke», sagte ein Polizeisprecher.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen mit Brandverletzungen an einer Hand und am Rumpf ins Krankenhaus. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Er werde am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der über eine Untersuchungshaft entscheide, hieß es weiter.