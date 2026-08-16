Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat einen auf dem Boden liegenden 43-Jährigen in Berlin-Mitte mehrfach gegen den Kopf getreten und schwer verletzt. Zwei BVG-Mitarbeiter beobachteten den Vorfall am Samstagnachmittag auf dem Europaplatz, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Mitarbeiter hielten den 37-jährigen Angreifer demnach bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen mit erheblicher Schädelverletzung ins Krankenhaus. Der Jüngere kam in ein Polizeigewahrsam. Warum er den Mann getreten hat, war zunächst unklar.



