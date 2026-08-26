Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in Berlin-Treptow durch Schnitte mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand am Kopf und am Arm schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 17-Jähriger dem 28-Jährigen und einer gleichaltrigen Frau in der Nacht in der Lohmühlenstraße Ecke Kiefholzstraße zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, wie die Polizei mitteilte.

Anschließend soll der Jugendliche den Mann mit dem Gegenstand verletzt haben. Die Frau wollte laut einer Polizeisprecherin dazwischengehen und wurde dabei an der Hand verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden in eine Klinik. Die Frau wurde ambulant behandelt, der Mann wurde stationär aufgenommen.





Der Verdächtige wurde kurze Zeit später in der Nähe festgenommen. Den Tatgegenstand soll er laut der Sprecherin nicht dabeigehabt haben. Er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Warum der Jugendliche den Mann und die Frau attackierte, ist Gegenstand der Ermittlungen.