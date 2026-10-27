Berlin (dpa/bb) – Ein 47-jähriger Mann ist in Berlin-Lichtenrade auf offener Straße von einem noch unbekannten Täter angeschossen und schwer verletzt worden. Das Opfer sei notoperiert worden und schwebe nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend. Basierend auf den ersten Ermittlungen gehe man von einem einzelnen Schützen aus. Nach ihm wird gefahndet.

Ein Zeuge habe die Polizei alarmiert, weil er gegen 19.45 Uhr Schussgeräusche gehört habe, sagte der Sprecher. Laut dem Zeugen könnte es zuvor vor einem Café zu einem Streit gekommen sein. Eine Mordkommission ermittelt zu dem unbekannten Täter und den Hintergründen.



