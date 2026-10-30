Berlin (dpa/bb) – Sie sollen einen 59-jährigen Mann in Berlin in ein Fahrzeug gezerrt und dann getötet haben – nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Männer erhoben. Ein 32- und ein 40-Jähriger sind wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt, wie die Behörde mitteilte.

Der 40 Jahre alte Mann soll sich mit dem Opfer um «ausstehende Forderungen» aus geschäftlichen Verbindungen gestritten haben, wie es von der Staatsanwaltschaft heißt. Daraufhin soll der 40-Jährige den 32-jährigen Mitangeklagten überzeugt haben, ihm bei der Tötung seines ehemaligen Geschäftspartners zu helfen, so der Vorwurf.





Opfer bewusstlos geschlagen und in Fahrzeug gezerrt

Sie sollen am 23. April dieses Jahres ihrem Opfer unbemerkt zu dessen Wohnung gefolgt sein. Dann sollen sie gegen Mittag in Waidmannslust im Bezirk Reinickendorf den 59-Jährigen bewusstlos geschlagen, in ein Fahrzeug gezerrt haben und weggefahren sein. Die Polizei suchte damals nach Zeugen, die einen weißen Transporter am Tatort gesehen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 40-Jährige dem Mann weiter gegen Kopf und Hals geschlagen haben, so dass er starb.

Leichnam in Grube in Wald vergraben

Die mutmaßlichen Täter sollen wenige Stunden später eine Grube in einem Waldstück in Dallgow-Döberitz westlich von Berlin ausgehoben und den Leichnam vergraben haben, so der Vorwurf.

Mitte Mai wurde der 40-Jährige festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der 32-Jährige wurde Ende Mai festgenommen und befindet sich ebenfalls in Untersuchungshaft. Das Landgericht Berlin muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden.