Berlin (dpa/bb) – Ein 61-Jähriger ist in seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg von einem Bekannten angegriffen und gewürgt worden. Als der Mann sich mit einem Küchenmesser wehren wollte, soll der Angreifer geflohen sein, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler konnten ihn bisher nicht identifizieren.

Laut Polizei kannten sich beide Männer flüchtig; ein Streit sei nicht vorausgegangen. Der Angegriffene habe angegeben, der Bekannte habe ihn unvermittelt attackiert und gewürgt, bis er zu Boden ging. Schließlich sei es ihm jedoch gelungen, sich aus dem Griff zu befreien, und er habe ein Küchenmesser gegriffen. Daraufhin sei der Angreifer aus der Wohnung geflüchtet. Der 61-Jährige wurde mit Kopf- und Schulterverletzungen ins Krankenhaus gebracht.



