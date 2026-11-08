Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Berlin-Charlottenburg von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit.

Der 45-Jährige war laut Zeugen in einen Streit mit zwei Männern verwickelt, die mit ihm am späten Samstagabend vor einem Hauseingang in der Krumme Straße standen. Im weiteren Verlauf soll einer der Unbekannten mehrere Schüsse auf ihn abgegeben haben. Er wurde am Bein verletzt und kam ins Krankenhaus. Die beiden Männer flüchteten unerkannt. Warum geschossen wurde, ist unklar.



