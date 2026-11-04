Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Wedding ist ein Mann durch mehrere Schüsse auf den Oberkörper verletzt worden. Er sei am Abend auf dem Gehweg Seestraße Ecke Lütticher Straße unterwegs gewesen, als auf ihn geschossen worden sei, sagte ein Polizeisprecher. «Der Täter ist unbekannt, es ist noch unklar, ob er zu Fuß oder mit einem Auto unterwegs war.» Die Polizei fahnde nach einem oder auch mehreren Verdächtigen. Zur Frage, wie schwer das Opfer verletzt ist, gab es zunächst keine Angaben.

Einsatzkräfte leisteten laut dem Sprecher Erste Hilfe. Der Verletzte befinde sich nun in einem Krankenhaus, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort übernommen – es werden Spuren gesichert und Zeugen vernommen.



