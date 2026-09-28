Berlin (dpa/bb) – Aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug haben Unbekannte in der Nacht in Berlin-Moabit einen Mann angeschossen. Er erlitt eine Schussverletzung im Bein und kam ins Krankenhaus, wo er operiert wurde, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Hintergründe der Tat in der Perleberger Straße seien noch unklar. Zur Frage nach der Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.