Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in der Müggelspree in Berlin-Friedrichshagen in eine Schiffsschraube geraten und wurde schwer verletzt. Der 32-Jährige war am Freitagnachmittag mit einer Gruppe auf einem Floß mit Motorantrieb auf dem Müggelsee unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

An der Einmündung zur Müggelspree wollte die Gruppe demnach zusätzlich zum Floß ein Gummiboot aufblasen. Dabei stürzten der Mann und ein 30-Jähriger aus unbekannten Gründen ins Wasser. Der Jüngere hielt sich an dem Gummiboot fest und versuchte erfolglos, den Älteren zu greifen.





Anschließend rief er lautstark um Hilfe, woraufhin der Schiffsführer versuchte, das Floß anzuhalten. Dennoch geriet der 32-Jährige in die noch drehende Schiffsschraube. Er erlitt erhebliche Verletzungen am Oberschenkel sowie an der Lende. Der Verletzte kam zur Behandlung ins Krankenhaus.