Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist am Rande eines queeren Straßenfests in Berlin-Schöneberg attackiert worden. Laut einem Zeugen sollen drei Personen in der Nacht auf den 42-Jährigen zugerannt sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll eine der Personen dem Mann gegen den Kopf geschlagen haben. Danach flüchtete die Gruppe. Der Mann wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Körperverletzung mit homophobem Hintergrund. Ein Zusammenhang der Tat zu einem Fetischfestival, das am Wochenende stattfand, sei anzunehmen, sagte ein Sprecher. Ob es sich bei den Tätern um Männer oder Frauen handelt, war zunächst nicht klar.



