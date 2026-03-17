Berlin (dpa/bb) – Ein aggressiver Mann soll unter Drogeneinfluss Fahrgäste in einer Berliner Straßenbahn mit einem Messer bedroht haben. Zudem habe der 50-jährige Mann am Montagnachmittag in Lichtenberg mit dem Messer Sitze und Scheiben der Tram beschädigt, berichtete die Polizei. Die Fahrgäste flüchteten demnach an der Haltestelle Am Tierpark aus der Straßenbahn und alarmierten die Polizei.

Gegen seine Festnahme habe der Mann Widerstand gegen die Polizisten geleistet. Erst die Drohung und schließlich der Einsatz einer Elektroschockpistole führten den Angaben nach dazu, dass er überwältigt werden konnte. Weil der Mann eine schwere Verletzung an einer Hand hatte, wurde er in einem Krankenhaus operiert.



