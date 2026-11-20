Berlin (dpa/bb) – Mit einer Mahnwache haben rund 200 Menschen in Berlin-Tiergarten an ein tödlich verunglücktes achtjähriges Mädchen erinnert. Das Kind war am vergangenen Samstag gemeinsam mit seiner Mutter mit dem Rad unterwegs und von einem Linienbus überfahren worden.

Manche Teilnehmer der Mahnwache an der Unfallstelle Ecke Potsdamer Straße und Lützowstraße hielten brennende Kerzen in den Händen. Andere hatten Blumen mitgebracht. Auch auf dem Bürgersteig brannten Kerzen, Menschen hinterließen Plüschtiere und Zettel mit kurzen Botschaften.





Vertreter des Fahrradclubs ADFC wollten ein weißes sogenanntes Geisterrad zum Gedenken an das junge Unfallopfer aufstellen. Zuvor führte eine Fahrraddemo zum Ort des Geschehens. Aufgerufen zu den Aktionen hatte neben dem ADFC der Verein Changing Cities. Dieser setzt sich für eine ökologische Verkehrswende, für mehr Verkehrssicherheit und eine lebenswertere Stadt ein.

Entsetzen über schlimmen Unfall

Der tragische Unfall am vergangenen Wochenende hatte in Berlin Bestürzung und eine Welle des Mitgefühls mit dem Opfer ausgelöst. Laut Polizei warteten die Achtjährige und ihre Mutter mit den Rädern an einer Ampel neben dem Bus. Beim Losfahren soll das Kind demnach mit dem Rad ins Schlingern geraten und von dem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erfasst worden sein.

Der 55 Jahre alte Busfahrer fuhr nach Angaben der Polizei vom Wochenende zunächst weiter und wurde an einer anderen Haltestelle von Polizisten gestoppt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt.