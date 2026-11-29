Magdeburg (dpa) – Der 1. FC Magdeburg ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen direkten Aufstiegsplatz gesprungen und hat zugleich Energie Cottbus an das Tabellenende gedrängt. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander gewann mit 2:1 (1:0) gegen dessen Ex-Verein und feierte damit den sechsten Heimsieg in Folge. Anselmo García MacNulty brachte sein Team kurz vor dem Seitenwechsel nach einem Eckball in Führung (45.+2), ehe Mateusz Zukowski (77.) auf 2:0 erhöhte. Dmytro Bogdanov gelang drei Minuten vor dem Ende nur noch der Anschlusstreffer für die Lausitzer.

Die 28.208 Zuschauer in Magdeburg sahen eine langatmige erste Hälfte mit nur wenigen Chancen. Erst in der 28. Spielminute hatte der Favorit die erste richtige Möglichkeit. Zukowski köpfte den Ball aus kürzester Distanz aufs Tor, scheiterte aber an Energie-Schlussmann Marcel Lotka. Erst ein grober Cottbuser Abwehrfehler nach einer Ecke brachte die Gastgeber in Front.





Viele Chancen nach Wiederbeginn

Nach der Pause hatte Magdeburg gleich mehrere Möglichkeiten auf das 2:0, doch Torhüter Lotka hielt in der Druckphase seine Mannschaft im Spiel. Auf der Gegenseite setzte Kapitän Tolcay Cigerci den Ball an den Pfosten (53.). In der Schlussphase erhöhte dann Zukowski nicht unverdient und bescherte den Elbestädtern den Sieg, der am Ende aber noch einmal in Gefahr geriet.